Число погибших в результате паводков в Иркутской области выросло до 26 человек

Число погибших в результате паводков в Иркутской области увеличилось до 26 человек, сообщила представитель прокуратуры региона Анна Минеева.

«Одного из числившихся пропавшими без вести нашли погибшим. Таким образом число погибших увеличилось с 25 до 26 [человек]. По данным прокуратуры, пропавшими без вести числились не шестеро, а пятеро, сейчас, после обнаружения одного погибшим, их четверо», – передает ТАСС слова Минеевой.

Ранее стало известно, что более 30 тыс. пострадавших получили единовременную материальную помощь. Также власти Иркутской области предложили увеличить сумму компенсации тем, кто в результате паводка потерял скот и урожай.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, в результате которого без крова над головой остались несколько тысяч человек, а также о его причинах и помощи пострадавшим.

Напомним, в июле в экстренных службах региона сообщили, что число погибших из-за наводнения в Иркутской области достигло 25 человек, среди них ребенок.

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