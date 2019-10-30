Россию обеспокоила тысяча спутников США в космосе

Группировка спутников США в космосе превышает тысячу аппаратов, сообщил зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Он заверил, что российская сторона не желает мешать космической деятельности других стран, но американская группировка вызывает «серьезные озабоченности», передает РИА «Новости».

Группировка спутников США, по словам Белоусова, «сравнима с космической группировкой спутников» всех остальных стран, причем все спутники США числятся «как метеорологические или телекоммуникационные». Настоящее их предназначение неизвестно.

Белоусов напомнил, что еще в 1960-х годах американцы разрабатывали «спутники-убийцы», а теперь Вашингтон и его союзники периодически говорят, что «спутники могут применяться в качестве оружия».

Напомним, страны СНГ в ООН призвали предотвратить гонку вооружений в космосе.

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