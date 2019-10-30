Страны СНГ в ООН призвали предотвратить гонку вооружений в космосе

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов зачитал в Первом комитете Генассамблеи всемирной организации заявление стран СНГ о недопустимости гонки вооружений в космосе.

Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Россия заявили о своей обеспокоенности тем, что возникла «реальная перспектива гонки вооружений в космическом пространстве». Страны СНГ встревожены тем, что космос может стать «ареной военной конфронтации».

Как заявили члены СНГ, такая ситуация ведет к «ослаблению глобальной стабильности», передает РИА «Новости».

Они призывают ввести запрет на размещение в космосе любого оружия. Необходимо заключить юридически обязывающий многосторонний договор, который давал бы «надежные гарантии» того, что в космосе не станут размещать вооружения, говорится в заявлении стран СНГ.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп объявил космос новой областью военных действий.

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