Кемеровская преподавательница уволилась из-за сходства с порноактрисой

Преподаватель Кемеровского горнотехнического техникума Юлия Скуратова уволилась после того, как студенты нашли в ней сходство с актрисой из фильма для взрослых.

Отмечается, что видео отыскали в Сети студенты, они же показали фильм самой преподавательнице. Скуратова все домыслы опровергла и завила, что актриса только похожа на нее внешне, и в подобных фильмах она никогда не снималась. Студенты начали преследовать педагога и шутить на эту тему. Не выдержав давления, Скуратова уволилась, сообщает «Московский комсомолец».

По словам бывшего студента горнотехнического техникума, подобные случаи бывали и раньше

«Скуратова в свое время училась в этом же техникуме, здесь же проходила практику и осталась работать. Я сам окончил техникум в 2011-м. И помню, что еще во времена моей учебы у нас была другая учительница, которая очень была похожа на другую порноактрису», – сказал он.

«Мы с товарищами смотрели его, приходили потом на урок и думали: «А-а-а! Один в один!» А к 4-му курсу мы про этот курьез благополучно забыли. На этом все и окончилось, а она дальше работала», – добавил бывший студент.

Некоторые пользователи Сети видят абсолютное сходство педагога и порноактрисы, приводя в качестве доказательств родимые пятна на руке. Другие же сомневаются, что в порнофильме действительно снималась преподаватель техникума.

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