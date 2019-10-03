Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ

Вступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого во время дебатов о московских протестах попытался выкриками сорвать неизвестный.

По словам главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, на балкон зала заседаний ворвался «какой-то сумасшедший», передает РИА «Новости».

«Силами безопасности Дворца Европы буквально в минуты удалось его нейтрализовать. Но это еще одно свидетельство эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии», – сказал Слуцкий.

В ПАСЕ поддержали предложение провести дебаты о протестах во время предвыборной кампании в Мосгордуму, поступившее от политгруппы «Альянс либералов и демократов за Европу».

«Вы видите, что происходит в колыбели демократии?» – обратился Толстой к аудитории.

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье попросила нарушителя немедленно покинуть зал.

Ранее Толстой заявил, что после возвращения российской делегации прав в ПАСЕ против представителей России готовились провокации.