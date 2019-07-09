Толстой заявил о готовившихся провокациях против России в ПАСЕ

После возвращения российской делегации прав в ПАСЕ против представителей России готовились провокации – «люди выстраивались с зеленкой», заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Я считаю, что поездка нашей делегации в ПАСЕ и возвращение со всеми правами и полномочиями – это, безусловно, в каком-то смысле победа парламентской дипломатии. Все наши коллеги, я хочу выразить благодарность всем тем, кто работал в Страсбурге, проявили максимум выдержки, потому что там тоже были провокации. Там тоже люди выстраивались с зеленкой и хотели на такой бытовом уровне», – передает слова Толстого РИА «Новости».

Он признался, что переживал за российских делегатов, так как эти 18 человек были «заслуженными и известными всей стране».

«Представляете, что бы было, если бы было такое нападение физическое на членов делегации? А это было вполне возможно. Вот такой вот уровень, такой накал», – добавил парламентарий.

Накануне Толстой также заявил, что антироссийские резолюции в ПАСЕ «протащили» с нарушением норм регламента, а руководство Ассамблеи назвал «карточными шулерами» и «дворовыми наперсточниками».