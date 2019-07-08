В Госдуме сравнили руководство ПА ОБСЕ с карточными шулерами

Антироссийские резолюции в ПА ОБСЕ «протащили» в нарушение норм регламента и при отсутствии кворума, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Руководство ПА ОБСЕ ведет себя как карточные шулеры. Антироссийские резолюции буквально протащили в нарушение норм регламента и при отсутствии кворума», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что резолюции выносились на голосование трижды, и всякий раз кворума не было – в зале не присутствовало необходимое число парламентариев – 127, 104, 112, хотя необходимо было 162 человека.

«Российская делегация попыталась призвать руководство ассамблеи к соблюдению правил, но получила достаточно грубый и жесткий ответ от господина (главы ПА ОБСЕ Георгия) Церетели», - сказал Толстой.

По его словам, высказывания Церетели мало отличаются от выступления журналиста грузинского канала «Рустави 2», который оскорбил президента России Владимира Путина.

«Напомню, что канал после этого принес официальные извинения и прекратил работу. Ждем извинений и пояснений своих действий от господина Церетели», – сказал Толстой.

Депутат считает, что такое поведение «больше соответствует действиям обычных вокзальных жуликов, карточных шулеров и дворовых наперсточников», чем работе руководства международной площадки.

«Все это хамство в ПА ОБСЕ вдохновляет говорящих обезьян вроде Габунии на дворовое хамство. Мы не оставим эти действия без ответа», – заключил Толстой.

Депутат Госдумы Николай Рыжак на пленарном заседании ПА ОБСЕ, в свою очередь, заявил, что российская делегация не признает принятую декларацию.

«Мы ее не признаем и не будем считать обязывающим документом для исполнения», – сказал Рыжак.

Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели заметил, что это решение России, которая «может признавать или не признавать резолюцию».

Ранее ПА ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, внесенных делегациями Украины и Грузии, с призывами к «деоккупации» Крыма, отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Также в резолюциях «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» были названы потенциальным средством «политического и экономического принуждения» зависимых от поставок энергоресурсов государств.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал газете ВЗГЛЯД принятие резолюции по газу.