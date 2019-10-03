В Чечне ограничили оборот электронных сигарет

Парламент Чечни принял закон об ограничении продажи несовершеннолетним и использования электронных сигарет на территории республики, сообщили в пресс-службе республиканского законодательного собрания.

«Депутаты рассмотрели законопроект «Об установлении ограничений продажи и использования электронных систем доставки никотина (ЭСДН), жидкостей для них и устройств для нагревания табака», он принят единогласно и в окончательном чтении», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что закон устанавливает запрет на розничную продажу несовершеннолетним ЭСДН, жидкостей и устройств для нагревания табака.

Также введены ограничения на использование электронных сигарет в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальных помещениях и на всех видах общественного транспорта, детских площадках, лифтах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах.

Напомним, 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне собираются ввести полный запрет на ввоз и распространение электронных сигарет.

Ранее в США от «болезни вейперов» умер седьмой человек. Нью-Йорк запретил торговлю электронными сигаретами с вкусовыми добавками.

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