Кадыров захотел запретить электронные сигареты в Чечне

В Чечне собираются ввести полный запрет на ввоз и распространение электронных сигарет, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Он выразил уверенность в опасности вейпов для здоровья населения, подчеркнув, что Чечня уже «потеряла слишком много людей в ходе двух военных кампаний».

Кадыров в соцсети «ВКонтакте» заявил, что республика «не может позволить, чтобы молодое поколение гибло из-за приема сомнительных курительных смесей, вейпов, стероидных препаратов, а также потенциально опасных психоактивных веществ».

Также Кадыров отметил, что в «салонах красоты» продолжают работать неквалифицированные косметологи», которые «не гнушаются ничем в погоне за прибылью». Руководству Чечни поручено провести инспекцию салонов, проверить их «на наличие лицензий и соответствие процедурных кабинетов санитарным нормам».

Кроме того, в «магазинах спортивного питания» проверят «качество используемых препаратов».

Кадыров призвал вместе «бороться со всеми пагубными проявлениями в обществе», в том числе с пьянством и нетрезвым вождением транспорта.

«Мы будем за здоровое и духовно развитое молодое поколение», – заверил Кадыров.

Он заявил, что попал под санкции, поскольку намерен «сохранить свой народ, его самобытность, культуру и религию».

Напомним, в США от «болезни вейперов» умер седьмой человек. Нью-Йорк запретил торговлю электронными сигаретами с вкусовыми добавками.

Электронные сигареты полностью запретили в Индии.

В России одобрен проект закона о распространении антитабачного закона на электронные сигареты.

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