Обвинения в вымогательстве предъявили троим заключенным «Крестов»

Следователи в Петербурге предъявили обвинение в вымогательстве троим заключенным в СИЗО «Кресты», сообщили в региональном СК.

«Предъявлено обвинение по статье «Вымогательство» троим заключенным в СИЗО», – передает ТАСС сообщение СК.

Напомним, в начале августа в «Крестах» была организована проверка после публикации в Сети ролика с избиением заключенного СИЗО. По словам замдиректора ФСИН, в ходе проверки не было подтверждено, что кто-то выбивал показания или же вымогал деньги у заключенного.

Позже трое сотрудников СИЗО-1 были уволены, еще 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН привлечены к дисциплинарной ответственности.