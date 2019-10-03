В ЕП рассказали о проблемах европейцев с отоплением домов

Кандидат в еврокомиссары по энергетике Кадри Симсон в комитете Европарламента (ЕП) заявила, что около 8% населения Евросоюза (50 млн человек) не в состоянии хорошо отапливать свои дома.

«Неприемлемо, что 8% европейского населения, это 50 млн человек, не в состоянии в достаточной мере отапливать свои дома, и еще многие испытывают трудности с оплатой счетов за энергию», – сказала Симсон в комитете Европарламента, передает РИА «Новости».

Отмечается, что данные слушания в ЕП проходят в рамках процесса утверждения нового состава коллегии еврокомиссаров, куда входит и Симсон.

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