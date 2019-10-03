Во Франции оценили перспективы Крыма в области туризма

Президент французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан, посетивший Крым со своей делегацией в апреле, оценил привлекательность российского региона для туристов.

По словам Ростолана, его организация ежегодно организует поездки в другие страны. В этом году было решено посетить Москву и Крым. Делегация побывала в Балаклаве, Ялте, Симферополе, Херсонесе, Бахчисарае, а также Евпатории, передает РИА «Новости».

Ростолан подчеркнул, что визит носил дружественный характер и был направлен на изучение российской культуры. Француз отметил, что Россия направляет значительные инвестиции в региональную инфраструктуру полуострова. В частности, он упомянул аэропорт Симферополя, Крымский мост, а также трассу «Таврида».

«Присоединение (Крыма) к России снова дает значительные возможности. И, конечно, Крым будет иметь значительный успех у туристов», – подчеркнул он.

В свою очередь российский посол во Франции Алексей Мешков отметил, что сейчас Крым наконец-то начинает развиваться и «преодолевает те долгие годы, когда там все только рушилось».

«Наконец-то Крым соединен с Россией мостом. Буквально недавно пошли первые пробные поезда. Я почему говорю об этом проекте? Потому что к нему подступались по крайней мере последние сто лет. И наконец его реализовала современная Россия. Это свидетельство того, что когда мы говорим, что мы что-то сделаем, мы это делаем», – отметил Мешков.

В мае следующего года французская делегация вновь посетит Россию и будет присутствовать на открытии скульптуры Жанны д'Арк в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что 6 октября в Крым прибывает крупная делегация из западных стран с ознакомительным визитом. В состав делегации вошли 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии.

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