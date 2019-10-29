Бежавших в Германию сирийцев обвинили в пытках и изнасилованиях

В Германии двум экс-сотрудникам Главного управления безопасности Сирии предъявили обвинения в преступлениях против человечности, пишут СМИ.

Одного из подозреваемых Анвара Р. обвинили в причастности к убийству и покушению на убийство 58 человек и изнасилованиях, передает «Интерфакс» со ссылкой на немецкий портал Tagesschau.

По этим данным, Анвар Р., будучи главой одного из подразделений Главного управления безопасности Сирии, якобы пытал людей в тюрьме в Дамаске, он, по утверждению обвинения, несет ответственность за пытки 4 тыс. человек.

Второй сотрудник, по данным прокуратуры Германии, участвовал в пытках не менее 30 человек, участвовавших в протестах против правительства Сирии в 2011 году.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Франция собирается арестовать троих высокопоставленных сотрудников спецслужб Сирии, обвиняемых в пытках.