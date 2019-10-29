Избран новый гендиректор МАГАТЭ

На пост нового генерального директора МАГАТЭ выбран постпред Аргентины в Вене Рафаэль Гросси, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Совет управляющих МАГАТЭ выбрал аргентинского кандидата Рафаэля Гросси на пост генерального директора МАГАТЭ», – написал он в Twitter.

Его соперником был главный координатор МАГАТЭ, представитель Румынии Корнел Феруцэ, который в июле был назначен исполняющим обязанности гендиректора организации.

22 июля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался на 73-м году жизни. В тот же день он собирался подать в отставку.