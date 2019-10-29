Чиновника осудили за поджог являвшегося вещдоком автомобиля

Вынесен приговор министру правительства Тверской области по обеспечению контрольных функций Виктору Шафоросту за поджог иномарки, которая являлась вещественным доказательством, сообщает ГСУ СК по Москве.

Вместе с Шафоростом осудили двоих его соучастников, суд приговорил чиновника к четырем годам колонии общего режима, остальных – к срокам от трех до четырех с половиной лет колонии, говорится на сайте ведомства.

В зависимости от роли каждого обвиняемых признали виновными по ч. 2 ст. 294 («Воспрепятствование производству предварительного расследования») и ч. 2 ст. 167 УК («Умышленное уничтожение, совершенное из хулиганских побуждений»).

«Следствием и судом установлено, что ночью 19 марта 2018 года соучастники, находясь вблизи жилого дома по Харьковскому проезду в городе Москве, имея умысел на воспрепятствование производству предварительного расследования, из хулиганских побуждений путем поджога совершили умышленное уничтожение вещественного доказательства по уголовному делу – автомобиля марки «Тойота Хайлендер». В результате противоправных действий владельцу транспортного средства был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей», – отмечает СК.

Напомним, Шафорост был арестован в июне 2018 года, следствие считало, что чиновник причастен и к другим преступлениям.