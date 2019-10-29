Чиновника осудили за поджог являвшегося вещдоком автомобиля

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29 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:18  |  vz.ru
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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Примаков научил Россию отстаивать интересы

Владимир Путин многому научился у Евгения ПримаковаФото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Нынешний юбилей Евгения Примакова – первый, отмечаемый уже без него. Памятник, который появится в Москве к его 90-летию, означает, что страна помнит его государственные заслуги. Но важно помнить и его уроки. Например, как можно отстаивать национальные интересы даже в самых неблагоприятных для этого условиях.  Подробности...
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Россияне изменили отношение к эвтаназии

Право на уход из жизни по собственному желанию уже узаконено во многих странах ЕвропыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Глава Минздрава Скворцова допустила возможность эвтаназии в России. Она отметила, что такие решения следует принимать на референдуме. Ранее Скворцова выступала резко против эвтаназии. Но опросы показывают, что отношение общества к добровольному уходу из жизни для неизлечимо больных людей тоже меняется. Остается только один вопрос – кому придется делать эту работу.  Подробности...
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Марксизм вернулся в Германию назло Меркель

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Александер Гауланд и сопредседатель «Левых» Катя КиппингФото: M. Popow/Imago/Global Look Press,
Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press
На региональных выборах в Германии произошло историческое событие. Две партии, с приязнью относящиеся к России, заняли первое и второе место в одной из земель, задвинув традиционных игроков немецкой политики на третьи роли. Это ставит под угрозу наследие Меркель, дискредитирует русофобскую истерику в СМИ и возвращает на сцену верных друзей Советского Союза. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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На Примакова был острый спрос

Сергей Станкевич, историк
Здравые и прагматичные идеи Евгения Примакова, увы, не находили тогда адекватного отклика ни в России, ни на Западе. К тому моменту, когда Примаков в 1996 году возглавил МИД, а потом и правительство, время было уже упущено. Подробности...

Законом о семейном насилии может быть вымощена дорога в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Горячее желание помочь людям и обуздать зло никак не гарантирует, что в результате вы не наломаете дров. Для законодательной деятельности нужен холодный расчет последствий, а не взвинченный пафос. Подробности...
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Трагедия советских диссидентов в их сражении за советскую власть

Дмитрий Ольшанский, публицист
Трагедия советских диссидентов состоит в том, что они – единственные в мире – сражались с советской властью за советскую власть. Им казалось, что они проиграли. Подробности...
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
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          Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?
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            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

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              Чиновника осудили за поджог являвшегося вещдоком автомобиля

              29 октября 2019, 12:13

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Вынесен приговор министру правительства Тверской области по обеспечению контрольных функций Виктору Шафоросту за поджог иномарки, которая являлась вещественным доказательством, сообщает ГСУ СК по Москве.

              Вместе с Шафоростом осудили двоих его соучастников, суд приговорил чиновника к четырем годам колонии общего режима, остальных – к срокам от трех до четырех с половиной лет колонии, говорится на сайте ведомства.

              В зависимости от роли каждого обвиняемых признали виновными по ч. 2 ст. 294 («Воспрепятствование производству предварительного расследования») и ч. 2 ст. 167 УК («Умышленное уничтожение, совершенное из хулиганских побуждений»).

              «Следствием и судом установлено, что ночью 19 марта 2018 года соучастники, находясь вблизи жилого дома по Харьковскому проезду в городе Москве, имея умысел на воспрепятствование производству предварительного расследования, из хулиганских побуждений путем поджога совершили умышленное уничтожение вещественного доказательства по уголовному делу – автомобиля марки «Тойота Хайлендер». В результате противоправных действий владельцу транспортного средства был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей», – отмечает СК.

              Напомним, Шафорост был арестован в июне 2018 года, следствие считало, что чиновник причастен и к другим преступлениям.


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