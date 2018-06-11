Министра Тверской области арестовали по обвинению в поджоге автомобиля

Суд в Москве арестовал министра правительства Тверской области Виктора Шафороста, который обвиняется в поджоге автомобиля в столице.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шафороста меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа», – решила судья, передает РИА «Новости».

По версии следствия, 19 марта Шафорост организовал поджог автомобиля Toyota Highlander возле дома на юге Москвы. На следующий день было возбуждено уголовное дело, срок следствия по которому несколько раз продлевался.

Следствие считает, что министр может быть причастен к другим преступлениям. Например, идет проверка его причастности к воспрепятствованию расследования уголовного дела о взятке в отношении его брата – бывшего начальника отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО Москвы Павла Шафороста. Также, считает следователь, он может быть причастен к поджогу здания отдела СК по ТиНАО, где хранились материалы этого дела.

Шафорост отверг обвинения, отметив, что в момент поджога находился за 200 километров от города, а отдел СК «поджег сам следователь». Кроме того, он заявил, что правоохранители вымогали у него 6 млн рублей за непривлечение к ответственности.