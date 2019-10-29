В РСТ оценили введение налога на проживание в отелях Турции

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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Примаков научил Россию отстаивать интересы

Владимир Путин многому научился у Евгения ПримаковаФото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Нынешний юбилей Евгения Примакова – первый, отмечаемый уже без него. Памятник, который появится в Москве к его 90-летию, означает, что страна помнит его государственные заслуги. Но важно помнить и его уроки. Например, как можно отстаивать национальные интересы даже в самых неблагоприятных для этого условиях.  Подробности...
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Россияне изменили отношение к эвтаназии

Право на уход из жизни по собственному желанию уже узаконено во многих странах ЕвропыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Глава Минздрава Скворцова допустила возможность эвтаназии в России. Она отметила, что такие решения следует принимать на референдуме. Ранее Скворцова выступала резко против эвтаназии. Но опросы показывают, что отношение общества к добровольному уходу из жизни для неизлечимо больных людей тоже меняется. Остается только один вопрос – кому придется делать эту работу.  Подробности...
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Решение Трампа убить лидера ИГИЛ прямо связано с поведением России

Опознать террориста удалось только благодаря экспресс-анализу ДНКФото: EPA/ТАСС
Соединенные Штаты наконец убили человека, который уже много раз объявлялся убитым, но всегда потом оказывался живым – лидера ИГИЛ аль-Багдади. Почему это было сделано именно сейчас, причем столь кинематографичным образом, какое отношение к этой ликвидации имеет Россия и что изменит уничтожение лидера ИГИЛ на Ближнем Востоке? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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На Примакова был острый спрос

Сергей Станкевич, историк
Здравые и прагматичные идеи Евгения Примакова, увы, не находили тогда адекватного отклика ни в России, ни на Западе. К тому моменту, когда Примаков в 1996 году возглавил МИД, а потом и правительство, время было уже упущено. Подробности...

Законом о семейном насилии может быть вымощена дорога в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Горячее желание помочь людям и обуздать зло никак не гарантирует, что в результате вы не наломаете дров. Для законодательной деятельности нужен холодный расчет последствий, а не взвинченный пафос. Подробности...
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Трагедия советских диссидентов в их сражении за советскую власть

Дмитрий Ольшанский, публицист
Трагедия советских диссидентов состоит в том, что они – единственные в мире – сражались с советской властью за советскую власть. Им казалось, что они проиграли. Подробности...
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          Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?
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              В РСТ оценили введение налога на проживание в отелях Турции

              29 октября 2019, 11:41

              Текст: Евгения Шестак

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              Введение в Турции налога на проживание в отелях существенно не повлияет на спрос со стороны российских туристов, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

              «Введение налога на проживание в Турции, безусловно, отразится на стоимости турпродукта, но существенного влияния на спрос не окажет. Здесь стоит учитывать весь комплекс факторов – сезонность, конъюнктуру, раннее бронирование», – сообщил РИА «Новости» Барзыкин.

              Он подчеркнул, что спрос на турецкое туристическое направление в России не снизится. Поскольку в последнее время стоимость туров в Турцию уже выросла на 20-30%, поэтому дополнительное удорожание «не будет иметь заметного влияния». 

              При этом вице-президент РСТ подчеркнул, что, скорее всего, налог негативно отразится на имиджевой репутации. 

              В свою очередь глава Федерации отельеров Турции Осман Айык отметил, что цены на отдых для россиян не повысятся.

              «Мы уже заключили контракты, цены уже определены, бронирования на 2020 год сделаны. Что касается 2021 года, мы пока не можем давать оценки, потому что закон еще не принят», – сказал он.

              По его словам, даже если правительство примет закон о налоге на проживание, он не сможет повлиять на высокий спрос со стороны туристов.

              «У нас действительно высокий спрос. Не только из России, но и из других стран. У нас возрос спрос из Европы. Мы очень конкурентоспособны благодаря сервису, качеству, ценам», – сказал Айык.

              Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать налог, который охватит все объекты проживания, включая курортные отели. Отмечалось, что «налог на проживание» не будет аналогом европейского «туристического налога».

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