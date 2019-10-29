В РСТ оценили введение налога на проживание в отелях Турции

Введение в Турции налога на проживание в отелях существенно не повлияет на спрос со стороны российских туристов, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Введение налога на проживание в Турции, безусловно, отразится на стоимости турпродукта, но существенного влияния на спрос не окажет. Здесь стоит учитывать весь комплекс факторов – сезонность, конъюнктуру, раннее бронирование», – сообщил РИА «Новости» Барзыкин.

Он подчеркнул, что спрос на турецкое туристическое направление в России не снизится. Поскольку в последнее время стоимость туров в Турцию уже выросла на 20-30%, поэтому дополнительное удорожание «не будет иметь заметного влияния».

При этом вице-президент РСТ подчеркнул, что, скорее всего, налог негативно отразится на имиджевой репутации.

В свою очередь глава Федерации отельеров Турции Осман Айык отметил, что цены на отдых для россиян не повысятся.

«Мы уже заключили контракты, цены уже определены, бронирования на 2020 год сделаны. Что касается 2021 года, мы пока не можем давать оценки, потому что закон еще не принят», – сказал он.

По его словам, даже если правительство примет закон о налоге на проживание, он не сможет повлиять на высокий спрос со стороны туристов.

«У нас действительно высокий спрос. Не только из России, но и из других стран. У нас возрос спрос из Европы. Мы очень конкурентоспособны благодаря сервису, качеству, ценам», – сказал Айык.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать налог, который охватит все объекты проживания, включая курортные отели. Отмечалось, что «налог на проживание» не будет аналогом европейского «туристического налога».

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