Савченко раскритиковала Россию и США за отношение к украинским радикалам

Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.

Савченко сравнила конгрессменов США, выступивших с инициативой о признании украинского нацбатальона «Азов» террористической организацией, с депутатами Госдумы, которые ранее приняли аналогичное решение относительно «Правого сектора*» (запрещена в России), передает РИА «Новости».

«Пускай они свои организации разбирают в России и в США, и там разбираются, кто у них террористы, а кто нет», – отметила экс-депутат.

По ее словам, «Азов» входит в состав вооруженных сил Украины, а Москва и Вашингтон не должны решать, как будет выглядеть армия Украины.

Напомним, члены Конгресса США обратились к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему «Азов» не включен в список «иностранных террористических организаций». Глава МВД Украины Арсен Аваков заступался за «Азов» перед послом США Кристиной Куиин.

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