Глава МВД Украины заступился за «Азов»

Глава МВД Украины Арсен Аваков встретился с послом США Кристиной Куиин и вступился за украинский нацбатальон «Азов», который Вашингтон хочет внести в список террористических организаций.

«Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения «Азов»... является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение», – приводит слова Авакова пресс-служба МВД.

По словам министра, «Азов» является законным регулярным подразделением Нацгвардии, а боевики организации служат государству.

Аваков подчеркнул, что информация о распространении «Азовом» нацистской идеологии – это всего лишь «попытка спровоцировать кризис» в отношениях Украины с союзниками и ослабить положение страны в мире.

Ранее 40 конгрессменов обратились к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему батальон «Азов» не включен в список «иностранных террористических организаций». Указывается, что ООН установила, что члены «Азова» допускали нарушение прав человека и пытки «за относительно короткую историю этой группировки».

В «Азов» включение в список террористических организаций назвали «атакой на суверенитет Украины».

Киевский политолог Михаил Погребинский комментировал газете ВЗГЛЯД инициативу конгрессменов о включении «Азова» в список террористических организаций.

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