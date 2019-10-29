Министр обороны Японии извинился за шутку о тайфунах

Министр обороны Японии Таро Коно извинился за свои слова о том, что он «приносит дожди»: после его назначения на пост министра обороны Япония пострадала уже от трех тайфунов.

Накануне Коно заявил, что его часто называют «мужчиной, приносящим дождь». Как только он возглавил Министерство обороны, Япония пострадала уже от трех тайфунов, «и каждый раз мы задействуем силы самообороны», отметил Коно, передает РИА «Новости».

Жители Японии посчитали это высказывание оскорбительным по отношению к тем, кто потерял родных в результате стихийного бедствия.

Коно принес свои извинения и объяснил, что именно он имел в виду под этим высказыванием.

«Я приношу свои извинения тем, чьи чувства я ранил. Каждый раз сотрудники сил самообороны при постоянно повторяющихся тайфунах все силы отдают своей службе. Смысл этого высказывания был в том, что необходимо улучшить отношение к ним», – подчеркнул министр.

Напомним, мощный тайфун обрушился на Японию 12 октября. В результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном «Хагибис», в Японии погибли 88 человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования японскому премьеру Синдзо Абэ в связи с последствиями стихии.