Паводок в Хабаровском крае закончился

В Хабаровском крае не осталось подтопленных после паводка территорий, сообщает главк МЧС по региону.

Вода ушла с участков в населенных пунктах Тахта, Солонцы, Кольчем, Красное и Тнейвах, передает ТАСС.

«Подтоплений в крае на утро вторника из-за паводка нет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Ведется работа по ликвидации последствий паводка. В пункте временного размещения в Комсомольске-на-Амуре находятся 32 человека, которые потеряли жилье.

Напомним, аномальный паводок, вызванный обильными дождями, затронул Амурскую и Еврейскую автономную области, Хабаровский и Приморский края. Общее количество пострадавших превысило 168 тыс. человек.