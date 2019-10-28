Бутина сравнила свой арест с задержанием террористов

Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся домой после 18-месячного заключения в американской тюрьме, рассказала о задержании, тюрьме и дальнейших планах.

«Когда меня привезли в вашингтонскую тюрьму, всю тюрьму закрыли на две недели и вырубили все телефоны. Меня поселили в отдельное помещение. Я была одна. Там больше не было никого... То же самое делали, когда террористов задерживали после 11 сентября. Только есть большая разница: я вообще ничего не сделала», – рассказала Бутина в интервью RT.

Она отметила, что каждый день к ней в камеру приходил психотерапевт, чтобы узнать о ее самочувствии.

«Я ему всегда отвечала: «Замечательно». И улыбалась. Потому что я видела, что делают с теми, кто себя чувствовал по-другому и отвечал по-другому. Их отправляют в изоляцию, надевают на них смирительную рубашку», – пояснила девушка.

«Это довольно типично в Америке. Когда человека отправляют в изоляцию, чтобы какие-то секреты выпытать. Только одна проблема в этом была: у меня секретов-то никаких не было», – добавила она.

Кроме того, Мария Бутина рассказала, что к делу приобщили даже дневники ее дедушки, которые она хранила.

«Это была память о моем дедушке, который умер в 2011 году. Я этот дневник хранила как драгоценную память. Перед смертью он меня попросил, чтобы я продолжала дело своей семьи. Поэтому я вела дневники в память о нем. У меня все изъяли», – сказала она, уточнив, что записи дедушки ей в итоге вернули, а ее нет.

Девушка также ответила на вопрос, что сделает, когда вернется домой.

«Обниму семью, я очень соскучилась. А еще, честно, в баню хочется очень. Потому что тюремные души – это отдельное приключение, я вам могу сказать. Помыться очень хорошо хочется. Ничто не заменит русской бани. Меня никуда родители не отпустят сейчас. Я очень хочу домой», – заключила она.

Напомним, 26 октября, россиянка Мария Бутина вернулась в Россию после 18-месячного заключения в американской тюрьме.

Министерство юстиции США начало расследование для выяснения обстоятельств, послуживших предлогом для возбуждения дела против Бутиной, а также законности действий американской прокуратуры.