Поволжью пообещали снег и морозы

В Поволжье ожидается похолодание, более сильное, чем в предыдущие годы в этот же период, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Прохождение облачного вихря минувшей ночью и сегодня утром отметилось штормовым ветром с порывами местами до 25 м/с на западе и северо-западе центрального района ПФО, сейчас задувает в Нижегородской области, а в течение ночи зона сильных ветров накроет уже и Средний Урал. Температурный режим до конца текущей недели ожидается ниже средних многолетних значений на 2-4 градуса», – сказала Волосюк, передает ТАСС.

Она отметила, что в подобных условиях осадки ожидаются в виде мокрого снега, по ночам воздух будет доходить до нулевой отметки или замерзать до минус пяти, днем – подниматься не выше градуса тепла.

После штормового ветра в ПФО придет гололед, добавила специалист.

«Так как осадки будут идти преимущественно в виде мокрого снега и с учетом перехода температуры через ноль в течение суток как в одну, так и в другую сторону, то, конечно, надо вести речь о гололедице, которая местами может быть даже сильной», – отметила Волосюк.

Ранее в понедельник в Гидрометцентре посоветовали московским водителям срочно менять резину из-за приближающегося похолодания.