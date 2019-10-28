Кремль оценил визит Зеленского в Донбасс

Российские власти внимательно следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе и увидели наличие проблем и то, от кого они исходят, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы следили (за визитом Зеленского в Золотое), следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, они, собственно, во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем. Поэтому мы надеемся, что по мере того, как, собственно, президент Украины заставит вот эти подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной составной частью подготовки к проведению саммита», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Накануне Зеленский прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. Там Зеленский разругался с националистами, заявив им, что он «не лох». После этого главарь нацбатальона «Азов» пригрозил Зеленскому введением в Донбасс 10 тыс. бойцов, если украинский лидер примет решение о разведении сил в регионе.