Перепалка между водителями на МКАД закончилась стрельбой

На МКАД между двумя водителями произошел конфликт, завершившийся стрельбой, один из водителей получил ранение, сообщили в пресс-службе ГУМВД столицы.

«Около 10.40 в районе 24-го километра МКАД произошел конфликт между двумя водителями. В ходе конфликта один из участников, по предварительным данным, из газового пистолета произвел выстрел в своего оппонента», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Пострадавшего госпитализировали, второго участника отправили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, добавили в МВД. По данному происшествию проходит проверка.

В сентябре в Москве после аварии два водителя начали конфликт, один из них выстрелил в другого.