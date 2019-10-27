В Раде потребовали отменить закон о декоммунизации

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала отменить на Украине закон о декоммунизации и реабилитировать всех осужденных по нему.

В «Оппозиционной платформе» подчеркнули, что изначально выступали против принятия закона, который стал «орудием националистической диктатуры» и мешает трезво и объективно оценивать прошлое, передает РИА «Новости».

«Недопустимо подвергать уголовному преследованию за историческую память, за нежелание забыть то, с чем была связана жизнь человека, за воспоминания о том, какой страна была раньше», – указали в партии.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует незамедлительно отменить закон о декоммунизации и реабилитировать всех осужденных по этому драконовскому и несправедливому закону», – подчеркивается в заявлении.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» действует на Украине с мая 2015 года, в его рамках в стране переименовывают название областей, городов, улиц и различных сооружений, названных в честь советских деятелей, а также сносят памятники.

В июле Закон о декоммунизации на Украине признали конституционным.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД