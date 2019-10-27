В КНДР оценили отношения с США

Председатель северокорейского Комитета за мир в АТР Ким Ен Чхоль выразил мнение, что дружественные личные отношения между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом не могут служить гарантией для недопущения обострения отношений между странами.

испортиться из-за враждебных и ошибочных действий со стороны США, но сохраняются благодаря дружеским отношениями между Председателем госсовета Ким Чен Ыном и президентом Трампом», передает РИА «Новости».

«Но всегда существует предел», – цитирует Ким Ен Чхоля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Председатель северокорейского Комитета за мир в АТР подчеркнул, что «США серьезно заблуждаются, если рассчитывают пережить конец этого года, спекулируя на близких личных отношениях между президентом (Трампом) и Председателем (Ким Чен Ыном), чтобы потянуть время».

«Дружественные отношения между главами КНДР и США ни в коем случае не могут не брать в расчет общественное мнение и не являются гарантией недопущения обострения отношений между странами», – добавил Ким Ен Чхоль.

Председатель северокорейского комитета также выразил надежду на то, чтобы «прекрасное дипломатическое выражение «нет ни вечного друга, ни вечного врага» не превратилось в фразу «нет вечного друга, но есть вечный враг».

Напомним, в начале октября власти КНДР решили остановить переговоры с США до конца года.

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