Российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море

Многоцелевые атомные подводные лодки Северного флота «Нижний Новгород» и «Псков» приступили к глубоководным погружениям в Норвежском море, в ходе которых, в том числе, испытают образцы вооружений, сообщает пресс-служба Северного флота.

«В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин, а также испытают отельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам», – передает РИА «Новости» сообщение Северного флота.

Глубоководные погружения будут выполняться экипажами атомных подводных лодок поочередно, в том числе и на максимальную глубину, предусмотренную для подводных лодок данного типа.

В пресс-службе уточнили, что глубоководные погружения, проводимые в нейтральных водах Норвежского моря – обычная практика, применяемая подводниками Северного флота.

«Глубины Баренцева моря не позволяют подводным лодкам различных типов безопасно выполнять погружения на максимальную глубину», – пояснили в пресс-службе.

Ранее на этой неделе сообщалось, что атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 955А «Князь Владимир» до конца года в рамках госиспытаний выполнит стрельбу ракетным комплексом с баллистической ракетой «Булава».

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