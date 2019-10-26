МИД убрал фото Бутиной с аватарок в соцсетях

Министерство иностранных дел России убрало фотографию Марии Бутиной с аватарок в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Это связано с возвращением Марии Бутиной в Россию из США, передает РИА «Новости».

Напомним, в июле 2018 года МИД запустил флешмоб в соцсетях в поддержку россиянки, задержанной американскими правоохранителями по подозрению в шпионаже.

В субботу, 26 октября, Бутина вернулась в Россию. Она провела 18 месяцев в американской тюрьме, причем почти четыре из них – в одиночной камере.

После возвращения девушка рассказала о 52 часах допроса в ФБР, о депортации, о первой просьбе к матери и о том, что помогло ей не сойти с ума в одиночном заключении.