Чрезвычайное положение объявлено в Калифорнии из-за сильных пожаров

В американском штате Калифорния в округах Лос-Анджелес и Сонома введено чрезвычайное положение в связи с сильными пожарами, сообщил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом.

«Я объявил чрезвычайное положение в округах Сонома и Лос-Анджелес», – написал он в своем Twitter.

Ньюсом также выразил благодарность 574 пожарным «за их героические и неустанные усилия по защите жизни и имущества», он добавил, что для борьбы с огнем вскоре прибудут еще пожарные.

Ранее Associated Press со ссылкой на руководителя департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрила Осби сообщало, что пожар распространился на площади в 17 кв. км, и огонь удалось потушить лишь на 5%. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется, и около 15 тыс. домов угрожает опасность, сообщает ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как борьба с пожарами привела к хаосу в Калифорнии.