Макгрегор назвал себя «фанатом российской инфраструктуры»

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал о поисках жилья в Москве. Он также заявил о намерении провести бой в России.

«Я хотел бы и я буду биться в России, в Москве. Будет бой. Сейчас я смотрю здесь недвижимость. Хочу купить что-то большое, чтобы тренироваться здесь, жить. Я большой фанат инфраструктуры в России, она феноменальна», – сказал Макгрегор в эфире программы «Вечерний Ургант», передает Sport24.

Боец также вспомнил выражение «Из России с любовью» и отметил, что «действительно чувствует здесь любовь».

«В какой-то момент я привезу сына в эту прекрасную страну, в этот великий город, и для меня это будет большой честью», – добавил он.

Накануне спортсмен заявил о неизбежности матча-реванша с российским атлетом Хабибом Нурмагомедовым, который одержал победу в поединке в октябре 2018 года.

Макгрегор также на пресс-конференции в Москве в грубой форме отказался ехать в Дагестан. После этого группа дагестанцев собралась у столичного отеля «Ритц-Карлтон», где остановился боец.