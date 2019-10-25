Развожаев возглавил Севастопольское отделение «Единой России»

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев возглавил Севастопольское региональное отделение «Единой России». Соответствующее решение было единогласно принято по итогам IX Конференции реготделения партии, сообщили в пресс-службе ЕР.

Как напомнил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал инициативу глав ряда регионов возглавить региональные отделения «Единой России», отметив, что это создаст новый канал коммуникации между исполнительной и законодательной властью и жителями.

«У нас многотысячный актив в Севастополе, исполнять наказы людей можно только консолидировав наши усилия. Михаил Развожаев в июле был назначен исполняющим обязанности губернатора, за это время ситуация в городе изменилась и с хозяйственной, и с политической точки зрения. Его назначение секретарем Севастопольского отделения партии позволит консолидировать наши усилия и все здравые силы для того, чтобы Севастополь развивался и наказы людей исполнялись», – приводятся слова Турчака в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В свою очередь, Развожаев поблагодарил за оказанное ему доверие. «Мы все вместе должны сделать так, чтобы то, что мы задумали, было выполнено и все наказы превратились в конкретные дела», – подчеркнул он.

В четверг на встрече с премьером и председателем партии Дмитрием Медведевым главы субъектов – кандидаты в секретари реготделений «Единой России» заявили, что лидерство глав регионов в отделениях «Единой России» в субъектах поможет лучше понимать проблемы и пожелания жителей и корректировать работу.