Главы регионов пояснили, зачем им лидерство в «Единой России»

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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Россия в Африке пугает Запад и Китай

Одним из символов сближения России с африканскими странами стала посадка Ту-160 в ЮАРФото: twitter.com/EmbassyofRussia
Десятки лидеров стран Африки приезжают в Россию для участия в беспрецедентном международном форуме. Само по себе это событие – важнейший знак того, как растет влияние нашей страны на Черном континенте. За счет чего Россия выигрывает в этом соревновании у главных конкурентов – Запада и Китая? Подробности...
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Российский коррупционер привлек особое внимание США

Ахмеда Билалова настигло американское правосудиеФото: Машков Юрий/ТАСС
Власти Соединенных Штатов задержали человека, которого Россия обвиняет в крупных хищениях и злоупотреблениях, связанных со строительством объектов для Олимпиады в Сочи. Речь идет о бывшем вице-президенте ОКР Ахмеде Билалове. Какие претензии выдвигают к Билалову США и есть ли шанс, что в итоге он будет выдан Москве? Подробности...
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Путин и Эрдоган заставили НАТО делать глупые ошибки

Крамп-Карренбауэр пока не осознала, как изменилась ситуация на Ближнем Востоке после договоренностей Путина и ЭрдоганаФото: Imago images/Jacob Schröter/ТАСС
Соглашение России и Турции об урегулировании ситуации на севере Сирии вызвало переполох в ЕС и НАТО. Политики говорят взаимоисключающие вещи, предлагают свои варианты решения уже несуществующей проблемы. В США такая же ситуация – Трамп говорит одно, его администрация другое, нет единого мнения и у дипломатии. Похоже, на Западе к такому развитию событий оказались попросту не готовы. Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Прячущие деньги в Швейцарии не понимают России

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У предков была другая карта мира, другое отношение и к стране, и к расстояниям. Почему никто из них не подумал: «А, черт с ним, поеду бомбить на «Убере» в Москву»? Думаю, не потому, что не было никакого «Убера». Подробности...

Нам всем нужна свобода друг от друга

Алексей Алешковский, сценарист
Общечеловеческие ценности – это то, что только и может объединять людей по разные стороны любых баррикад. Путь друг к другу открывает только свобода, но смешно и грустно, когда главными специалистами по свободе становятся рабы. Подробности...
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Американцы с хорошими лицами на службе Кремля

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Когда-нибудь «глобальное начальство» сойдет с политической сцены. Великие державы договорятся между собой. Охота на ведьм прекратится. И тогда Путин вдруг окажется светочем свободы, ведь в «темные времена» на него работали такие светлые люди. Подробности...
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              Главы регионов пояснили, зачем им лидерство в «Единой России»

              24 октября 2019, 20:45

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              Лидерство глав регионов в отделениях «Единой России» в субъектах поможет им лучше понимать проблемы и пожелания жителей и корректировать работу. Такое мнение на встрече с премьером и председателем партии Дмитрием Медведевым высказали главы субъектов – кандидаты в секретари реготделений «Единой России».

              В четверг на встрече Медведев сообщил, что главы ряда субъектов РФ выдвинули предложение возглавить региональные отделения партии «Единая Россия», и назвал эту инициативу правильной, передает ТАСС.

               Во встрече с премьер-министром приняли участие руководители 13 регионов: Адыгеи, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Якутии, Приморского и Ставропольского краев, Брянской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской и Самарской областей, а также Севастополя.

              Президиум генсовета «Единой России» согласовал их назначение секретарями региональных отделений.

              Глава Нижегородской области Глеб Никитин считает, что такая мера поможет руководителям регионов лучше взаимодействовать с жителями.

              «На уровне губернатора я буду, во-первых, обеспечивать формат работы партии, ориентированный на получение обратной связи, на постоянную коммуникацию с гражданами. Наверное, будет правильно смещать акценты на партийные инструменты, на партийную площадку в части получения каких-то пожеланий от людей», – сказал он журналистам после мероприятия.

              Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе встречи также отметил, что главам регионов важно опираться на поддержку партии, так как депутаты работают с предложениями и проблемами жителей, и это позволяет учесть мнение людей при принятии решений.

              «Наши депутаты работают в каждом поселке, в каждом районе, каждый день делают свое дело, решают вопросы, проблемы людей. И, конечно, это и вызывает доверие у людей», – добавил он.

              По мнению главы Кировской области Игоря Васильева, постоянное взаимодействие с людьми поможет узнавать их мнение о деятельности власти и в зависимости от этого корректировать ее работу. В то же время глава Адыгеи Мурат Кумпилов считает, что поддержка партии является для руководителя региона опорой и позволяет принимать справедливые решения. Он отметил, что партия принимает решения «иногда непопулярные, но которые выводят страну на другие площадки, другие показатели».

              Руководители субъектов также считают, что лидерство в региональных отделениях «Единой России» поможет скоординировать работу разных ветвей власти. Так, глава Якутии Айсен Николаев ожидает, что это решение позволит объединить усилия и решать единые задачи по развитию региона.

              Такое же мнение в разговоре с журналистами выразил глава Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, для Приморья важна консолидированная позиция законодательной и исполнительной власти. Он считает эту меру необходимой для того, чтобы регион развивался более динамично.

              При этом главы регионов выступили с предложениями, которые должны сделать работу партии на местах более эффективной. По мнению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, практику лидерства руководителей территорий в отделениях партии необходимо распространить и на муниципалитеты.

              «Если это решение будет поддержано руководством партии, я считаю, что такие же сигналы должны дать мои коллеги на муниципальном уровне. Главы муниципалитетов также должны принять решение, сильные, авторитетные люди должны возглавить местные отделения партии. Для того, чтобы мы продемонстрировали, что мы намерены сохранить наши надежные взаимоотношения в регионе», – сказал он.

              Кожемяко назвал необходимым обновлять ряды партии в регионе, привлекать в нее новых людей – авторитетных и знающих территории, работать с инициативной молодежью, которая может предложить новые решения. Он также считает, что общественные приемные должны приобрести другой формат и стать связующим звеном между людьми и принятием решений.


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