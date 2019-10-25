Бурджанадзе оценила предложение разместить в Грузии выведенных из Сирии военных США

Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе подвергла резкой критике предложение американского эксперта Люка Коффи разместить в ее стране контингент американских военных, выводимых из Сирии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это неофициальное заявление. Но раз такая мысль приходит в голову нашему американскому партнеру, то это показатель того, что США мало интересуют интересы Грузии», – заявила она.

«Надеюсь, если нам официально предложат такой сумасшедший шаг, власть не согласится. Ведь это еще больше усложнит ситуацию, переведя в категорически негативный контекст отношения с Россией», – отметила экс-спикер.

Как отметила Нино Бурджанадзе, «в случае реализации этой идеи в Грузии появится новый очаг напряженности».

Люк Коффи предложил разместить военных США в Грузии, чтобы в случае необходимости иметь возможность оперативно отвечать на угрозы «Исламского государства*».

По данным Общественного ТВ Грузии, американский эксперт предложил использовать для этого бывшую российскую военную базу в Ахалкалаки.

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что официально от США такое предложение не поступало.