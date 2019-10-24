Путин рассказал, как решить проблему распределения доходов от освоения ресурсов

Президент Владимир Путин выразил мнение, что проблему распределения доходов от добычи полезных ископаемых между государством и инвесторами можно решить при использовании справедливого подхода и наличии доброй воли.

В ходе выступления на саммите «Россия – Африка» президент Демократической республики Конго (ДРК) Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо отметил, что страна сталкивается с проблемой разделения доходов от добычи полезных ископаемых между республикой и инвесторами. Он уточнил, что с 2010 по 2014 год нефтяные и горнорудные компании заработали около 42 млрд долларов, из них в бюджет страны попало только 6 млрд.

«Что касается справедливого распределения доходов от освоения ресурсов - это вопрос, который стоит перед всеми, кто работает в этой сфере. Как ни покажется странным, но и сама Россия в конце 90-х – начале 2000-х годов столкнулась с этими вопросами и проблемами, особенно в рамках так называемых концессионных соглашений. Но мы решили эти проблемы с нашими партнерами», – сказал Путин, комментируя слова президента ДРК, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, «когда все задумываются о том, что это распределение должно быть справедливым и в отношении инвесторов, и в отношении тех стран, где они работают, то найти эти решения всегда можно, при доброй воле».

Путин также подчеркнул, что бедность населения не способствует экономическому развитию. «В сегодняшнем мире образование и здравоохранение становятся важнейшим фактором экономического развития. В этом связи борьба с бедностью ... чрезвычайно важна. Потому что - что греха таить, это очевидно - бедные люди не могут позволить себе ни за здоровьем следить нормально, ни образования получить. Поэтому это наша общая, очень важная, принципиальная задача – преодолеть этим проблемы», – сказал он.

Экономический форум «Россия – Африка» проходит в Сочи 23-24 октября. Путин уже предложил сделать политические консультации глав МИД России и стран Африки ежегодными.