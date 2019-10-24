Путин предложил ежегодно проводить консультации глав МИД России и стран Африки

Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита «Россия – Африка» предложил сделать политические консультации глав МИД России и стран Африки ежегодными.

«В период между саммитами можно было бы предусмотреть ежегодные политические консультации министров иностранных дел. Думаю, что все вы это предложение поддержите и именно в таком формате мы продолжим развивать российско-африканские отношения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент также сообщил о планах нарастить взаимодействие со спецслужбами стран Африки. «Считаем важным наращивание совместных усилий в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, планируем активизировать контакты между правоохранительными органами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки, координировать усилия, обмениваться соответствующей информацией», – сказал глава российского государства, передает ТАСС.

Путин также выразил надежду, что гости саммита «Россия – Африка» оценили прием в Сочи.

«Позвольте мне еще раз вас сердечно поприветствовать, надеюсь, что вчерашний вечер вам понравился. Мы хотели показать выступлением наших артистов душу России, русского народа, и мне показалось, что в конце артистам удалось достаточно талантливо, ярко проявить уважение к культуре и традициям Африки», – сказал Путин.

Он также приветствовал гостей на английском языке. «Dear friends, welcome again», – сказал российский лидер, обращаясь к участникам заседания.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Россия обозначила в Африке стратегические цели.