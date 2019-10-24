Президент Египта пригласил Путина на форум по вопросам мира

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил российского лидера Владимира Путина принять участие в запланированном на декабрь в Асуане форуме по вопросам мира и устойчивого развития.

«Египет принял решение провести в Асуане 11-12 декабря Форму по вопросам мира и устойчивого развития, который призван стать площадкой для встречи континентальных партнеров. Я хочу пригласить президента Путина на этом форум и моих африканских братьев принять в нем участие», – сказал он, передает ТАСС.

Со своей стороны Путин заявил, что поддерживает это предложение.

Форум пройдет в Асуане на юге страны – символе африканской идентичности Египта, отметил президент.

Ас-Сиси выразил надежду, что первый саммит «Россия – Африка» в Сочи «примет решения, которые будут отвечать интересам народов Африки и России, и способствовать дальнейшему развитию российско-африканского сотрудничества».

Во вторник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Египет рассматривает Россию как надежного партнера в Африке и надеется на участие страны в инфраструктурных проектах и в развитии энергетики.

Кроме того, Ас-Сиси пригласил Путина на церемонию начала строительства в Египте АЭС «эд-Дабаа». Подготовку визита Путина в Египет согласуют по дипломатическим каналам.