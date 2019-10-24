Главе «Комитета за гражданские права» предъявили обвинения

Заместителю председателя – директору организации «Комитет за гражданские права» Андрею Маякову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество на 2,5 млн рублей, сообщает Следственный комитет (СК).

По данным следствия, 22 октября Маяков «получил от лица, приговоренного к длительному сроку лишения свободы, в качестве первого транша 200 тыс. рублей в счет обещанного незаконного вознаграждения», говорится в сообщении на сайте СК.

Предполагалось, что всего незаконное вознаграждение составит 2,5 млн рублей.

«В обмен он обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора. В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. После получения денег Маяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов», – сообщили в СК.

Выяснилось, что подозреваемый неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступной деятельности.

В рамках расследования проведены обыски в доме Маякова, а также в офисе «Комитета за гражданские права», «где были изъяты предметы, имеющие значение для дела».

Отмечается, что в четверг «следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Маякова меры пресечения в виде заключения под стражу».

Ранее стало известно, что Маяков был задержан за покушение на мошенничество.

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