Глава «Комитета за гражданские права» задержан за покушение на мошенничество

Следователи задержали зампредседателя – директора организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова по подозрению в покушении на мошенничество на 2,5 млн рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Днем 22 октября директор общественной правозащитной организации получил от лица, приговоренного к длительному сроку лишения свободы, в качестве первого транша 200 тыс. рублей в счет обещанного незаконного вознаграждения. Всего предполагалась, что незаконное вознаграждение составит 2,5 млн рублей», – передает ТАСС слова Ивановой.

Она добавила, что Маяков обещал оказать содействие в проведении прокуратурой проверки законности приговора, хотя не имел такой возможности.

«После получения денег Маяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов», – пояснила представитель СК.

Напомним, ранее в октябре в СК сообщили, что в Краснодарском крае по подозрению в вымогательствеу бизнесмена свыше 60 млн рублей задержали судью.

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