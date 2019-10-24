Фигурант дела экс-сенатора Арашукова дал признательные показания

Предприниматель Владимир Козлов, задержанный накануне в Ставрополе по делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, дал признательные показания.

«Бизнесмен Козлов в ходе проведения с ним следственных действий дал признательные показания в рамках уголовного дела в отношении Арашукова и других фигурантов. Суд по ходатайству следствия избрал Козлову домашний арест», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, предприниматель признал вину в том, что совместно с другими фигурантами похищал газ. Таким образом, Козлов стал первым фигурантом, который дал признательные показания в рамках уголовного дела в отношении Арашуковых.



В Ленинском районном суде Ставрополя подтвердили, что в отношении Козлова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, обвинив в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у Газпрома. В мае Арашуков-младший был лишен статуса сенатора.

Напомним, 27 июня Рауф Арашуков сообщил, что его предшественник на этом посту Вячеслав Дерев дал показания против него по делу об убийстве.

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