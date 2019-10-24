Российская военная полиция заняла господствующую высоту на базе у Кобани

База российской военной полиции в районе сирийского города Айн-аль-Араб (Кобани) находится на господствующей высоте в двух километрах от территории Турции, сообщил представитель командования группировки войск России в Сирии Игорь Серицкий.

Серицкий сообщил, что «база располагается на погранзаставе в нескольких километрах от Айн-эль-Араба (Кобани – курдское название) и в двух километрах от турецкой территории», передает РИА «Новости».

База находится на господствующей высоте и оборудована в том числе вышкой связи. Отмечается, что с этой позиции «хорошо просматриваются как сама граница, так и окрестности города».

Отсюда российские военные полицейские вместе с сирийскими пограничниками будут контролировать вывод курдских отрядов самообороны и их вооружения.

Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии.

Курдам дали время на отход от сирийско-турецкой границы, несмотря на истечение срока договоренностей об этом между Турцией и США.

Также были обговорены условия патрулирования российских сил у зоны проведения операции.

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