Нефть подешевела после роста на статистике по запасам в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются в рамках коррекции после двух сессий роста, связанного со статистикой по запасам в США и новостями по сделке ОПЕК+ о сокращении добычи.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,47% – до 60,88 доллара за баррель, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,77%, составив 55,54 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

«На рынке нефти наблюдается фиксация прибыли на азиатских торгах после резкого роста котировок прошлой ночью», – комментирует динамику цен старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли, чьи слова приводит агентство Reuters.