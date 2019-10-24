Турцию обвинили в использовании фосфора при вторжении в Сирию

Военные Турции использовали фосфор во время операции в Сирии, заявила глава политического крыла «Сирийских демократических сил» Ильхам Ахмед.

По ее словам, Турция применила «химический газ фосфор против мирных жителей». При этом Ахмед отметила, что у курской стороны нет возможности провести экспертизу, передает РИА «Новости».

Ахмед заявила, что из-за действий Турции погибли 250 человек, большинство из которых дети. Еще 300 человек объявлены пропавшими без вести. 300 тыс. человек покинули дома. Кроме того, из тюрем сбежали боевики террористической организации «Исламское государство*», включая полдюжины граждан Франции и двух граждан Бельгии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации на севере Сирии, где турецкие войска проводят военную операцию против курдов, которых называют терористами.

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