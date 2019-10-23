Обнаруженный в Москве двойник Зеленского выразил готовность его подменить

В Москве нашли мужчину, внешне похожего на президента Украины Владимира Зеленского. «Двойник» украинского лидера оказался рабочим из Узбекистана и заявил, что готов подменить президента на съемках.

Умид Исабаев приехал в Москву с семьей и работает автомаляром. Мужчина рассказал, что готов сняться в фильме, если для него напишут роль. Исабаев признает свою схожесть с Зеленским, при этом отмечает, что похож на президента не только внешне.

«Тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу в Узбекистане», – сказал мужчина в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нашел своего двойника среди бойцов дивизии СС «Галичина».