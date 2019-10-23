Российскому олимпийскому чемпиону разрезали шею во время игры

Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин получил резаную рану шеи коньком в матче с казанским «Ак Барсом», инцидент попал на видео.

Матч проходил в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), вратарь Кошечкин получил рану в столкновении с одноклубником, передают «Вести».

Порез оказался неглубоким, 36-летний спортсмен смог самостоятельно уйти с площадки и позже вернуться на лед с пластырем на месте травмы.

Василий Кошечкин является заслуженным мастером спорта России, в составе сборной он стал чемпионом зимних Олимпийских игр в 2018 году в Южной Корее. Кошечкин также принимал участие в чемпионатах мира по хоккею в 2007, 2009, 2010, 2011, 2013 и 2018 годах.

В 2018 году российский защитник клуба НХЛ «Буффало Сейбрз» Виктор Антипин получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла».