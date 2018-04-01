Опубликовано видео страшной травмы российского хоккеиста в НХЛ

Российский защитник клуба НХЛ «Буффало Сейбрз» Виктор Антипин получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» – хоккеист несколько минут не мог подняться со льда и был на носилках отправлен прямиком в больницу.

Во втором периоде Антипин за своими воротами получил удар в шею сзади от нападающего «Нэшвилла» Скотта Хартнелла. Антипин упал на лед и в наступившей на трибунах тишине лежал на льду без движения две минуты. Затем его уложили на носилки и отправили в больницу. Видео инцидента опубликовано на канале Sportnet на YouTube.

По словам тренера «Баффало» Фила Хаусли, сейчас россиянин чувствует себя нормально, но точный диагноз и сроки восстановления Антипина пока неизвестны, сообщает «Спорт-Экспресс».

Хартнелл был удален до конца игры.