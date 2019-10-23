МИД призвал США прекратить оккупацию сирийской территории

МИД России потребовал, чтобы Соединенные Штаты прекратили оккупацию в зоне Эт-Танф.

«Там незаконно находятся американские военные. Круг диаметром 55 километров. Это тоже территория Сирии, и на ней незаконно находятся, блокируя дорогу, которая связывает Ирак и Сирию, американские военные. Мы считаем их присутствие незаконным и требуем, чтобы такая оккупация была прекращена», – сказал замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает РИА «Новости».

Напомним, вооруженные силы США после начала турецкой военной операции покинули большую часть своих баз в Сирии. В понедельник группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук на севере страны.

Сообщалось, что военные США, которые уходят из Сирии на территорию Ирака, покинут его в течение четырех недель.

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