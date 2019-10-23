Машины вылетели на пешеходный переход после ДТП в Петербурге

В Петербурге столкнулись два автомобиля, пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла в 11.43 на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. После столкновения автомобили вылетели на пешеходный переход, добавили в правоохранительных органах.

«В результате ДТП пострадали восемь человек. Семь пешеходов в состоянии легкой степени тяжести, водитель Renault в тяжелом состоянии», – отметили в Госавтоинспекции.

Там добавили, что водитель Volkswagen проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Renault, из-за чего тот опрокинулся.

Ранее в октябре в Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем, пострадали более 10 человек.