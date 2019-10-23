Хакер назвал способ уберечь смартфон от кражи денег

Чтобы сберечь деньги от новой разновидности мошенничества через смартфон, необходимо внимательно следить за тем, какие программы устанавливаются на девайс, сообщил хакер, специалист по информационной безопасности Александр Варской.

«Ну как можно устанавливать программу по чьей-то просьбе? Кажется, в данной схеме используется программа Team Viewer. Это обычная программа для решения задач удаленным способом. Прелесть в том, что поэтому ее не видят антивирусники», – цитирует Варского Ura.ru.

По его словам, мошенникам легче всего провести махинацию, когда они владеют дополнительными данными о пользователе. Например, о том, что у их жертвы сломался смартфон, поскольку ПО вроде Team Viewer используют для таких задач.

Ранее эксперты сообщили, что письма и смс-сообщения с вредоносами являются основными способами кражи персональных данных и денег россиян.