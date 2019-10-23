Эксперт оценил критику США договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии

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23 октября, среда  |  Последнее обновление — 13:24  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

Путин и Эрдоган нашли решение острой ситуации на сирийско-турецкой границеФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть. Подробности...
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В российских тюрьмах изобрели новую схему обмана пользователей соцсетей

Нахождение за решеткой изолирует заключенного от физического мира снаружи – но не от интернет-пространстваФото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Находящиеся в колониях и СИЗО российские заключенные прямо из мест не столь отдаленных ведут активную охоту на «мамонтов». Этим жаргонным словом называют наивных мужчин, которые пытаются познакомиться с девушкой в соцсетях или на сайтах знакомств. В итоге у них выманивают приличные деньги. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как работает эта схема мошенничества и кто зарабатывает на ней. Подробности...
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Как «Трамп в юбке» служит интересам России

Тулси Габбард – индуистка, изоляционистка, сторонница Башара Асада, ветеран иракской войны, конгресвумен от Гавайев, майор и член Демократической партии Фото: House.org/Global Look Press
Хотя президенту США удалось доказать спецпрокурору, что он не является российским агентом, российские агенты на американской земле не переводятся. Теперь в работе на Москву и лично на Владимира Путина обвиняют прежде малоизвестную конгрессвумен Тулси Габбард. Эта принципиальная женщина с незаурядной биографией стала настоящим проклятием для Демпартии и лично Хиллари Клинтон. Но при чем здесь Россия? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Анонимность в интернете требует жертв

Виктория Федотова, журналист
То, что в Сети можно оставаться незамеченным, – заблуждение. За вами следят с того момента, как вы нажимаете кнопку «включить». И даже раньше – устройства прекрасно передают информацию и выключенными. Подробности...
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Украинская удавка на шее русской интеллигенции

Ольга Андреева, Журналист
«Россия должна вывести войска из Донбасса, прекратить войну на Украине и перестать давить танками свободу». У меня остался только один вопрос, но ответа на него нет: в каком информационном поле существуют люди, считающие себя совестью нации? Подробности...
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«Руины режима» возникнут только в двух случаях

Сергей Худиев, публицист, богослов
Борьба со злоупотреблениями и «смена режима» – это не только разные, это взаимоисключающие задачи. И если вы действительно хотите права, законности, Конституции – вам стоит немедленно порвать с революционерами. Подробности...
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

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              Эксперт оценил критику США договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии

                 23 октября 2019, 13:00
              Фото: Reuters
              Текст: Иван Абакумов

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              «России на деле удается повлиять на мирный отход курдских ополченцев из зоны безопасности, что было оговорено в соглашении Путина и Эрдогана. Также появилась надежда на то, что Дамаск учтет интересы курдов», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Виктор Надеин-Раевский. Так он оценил заявление спецпредставителя США по Сирии, о том, что российской стороне «вряд ли удастся вывести курдов».

              «В большей части пограничных с Турцией регионов курды свои войска отвели, – сказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт-арабист Виктор Надеин-Раевский. – Исключение составляет город Кобани, он находится очень близко к турецкой территории, но туда турок не допускают. Сирийская армия в ряде мест дошла уже до самой границы с Турцией, это не касается оговоренной Эрдоганом зоны безопасности, то есть эта зона не является сплошной».

              Ранее американские официальные лица сделали противоречащие друг другу заявления по поводу отвода курдских подразделений из «зоны безопасности» на севере Сирии. Так, спецпредставитель США по Сирии Джеймс утверждал, что российской стороне «вряд ли удастся вывести курдов из этого района». В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс заявил, что силы самообороны сирийских курдов уже полностью покинули зону безопасности на севере страны. Пенс приписал эту заслугу Соединенным Штатам. «Наша команда продолжала общаться с обеими сторонами (курдами и турецкими военными) в надежде, что в ближайшее время может быть достигнуто постоянное прекращение огня», – цитировал вице-президента США «Интерфакс».

              В реальности же, процесс отвода курдских ополченцев пока не завершен, он находится в процессе, подчеркнул Надеин-Раевский. По словам собеседника, на место отошедших курдских отрядов заступили части Сирийской арабской армии и патрули российской военной полиции. Таким образом, достигнутые накануне договоренности Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не просто обозначены, они уже соблюдаются. Напомним, что Москва и Анкара договорились о том, что турецкие военные пока остаются в буферной зоне вдоль сирийско-турецкой границы, откуда одновременно выводятся курдские подразделения.

              России не просто удалось повлиять на вывод курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) из оговоренных в соглашении территорий, отметил собеседник. «В соглашении лидеров России и Турции говорится (и почти никто не обратил на это внимание), что курды будут принимать участие в выработке будущих конституционных основ Сирии. А это принципиальный момент, потому что турки были категорически против участия курдов в определении будущего Сирии. Сейчас Россия убедила Анкару смягчить свои позиции», – подчеркнул Надеин-Раевский.

              С другой стороны, в соглашении сирийского правительства с курдами особо подчеркивается, что Дамаск не собирается распускать органы местного управления, созданные в Рожаве – Сирийском Курдистане, указал эксперт. «Официальный Дамаск, напомню, выступал против любой курдской автономии, он и сейчас формально против. Но та система управления, о которой идет речь в соглашении, фактически это и есть та самая автономия», – отметил Надеин-Раевский.

              Похоже, что удается согласовать позиции и по территориям, относительно которых велись споры между Дамаском и курдами. «Когда Россия предложила курдам в городе Африн передать свои позиции правительственной Сирийской арабской армии, изначально был получен отказ. Курды сказали: мол мы не для того войска Асада отсюда выгоняли, чтобы вернуть назад. Россию, которая категорически выступает за территориальную целостность Сирии, такой подход не устраивал. Похоже на то, что теперь курды наконец образумились», – отметил собеседник. Но, пояснил он, это произошло после того, как турки и протурецкие отряды так называемой «Сирийской национальной армии» заняли Африн.

              Если бы Рожава пошла на переговоры с Дамаском раньше, то можно было бы предотвратить жуткие последствия этой оккупации. «Порядка 150 тысяч курдов были оттуда просто выдавлены. На их место заселены исламисты и их семьи. Конфисковано имущество, конфискован весь урожай оливковых рощ. Эти чисто бандитские штучки дело рук «Сирийской национальной армии», которая представляет собой, по факту, формирования бандитов-исламистов. А это 30 тысяч боевиков». В Африне христиан полностью выселили оттуда, напомнил эксперт. «Езидов просто убивали. Заставляют принимать ислам, еcли отказываются – уничтожают. Это сведения, которые в нашей прессе не появлялись», – констатировал Надеин-Раевский.

              Теперь же, как говорится в заявлении курдской автономной администрации, в соответствии с соглашением, достигнутым с Дамаском, правительственные войска «должны взять под защиту (турецко-сирийскую) границу и будут противостоять турецкой агрессии». В нем указывается, что это соглашение с сирийским правительством «позволит освободить все районы, захваченные турецкими войсками и воюющими на их стороне наемниками, включая Африн».

              Одновременно с заключением договоренности Москвы и Анкары, истек срок договоренностей Турции и США по Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Вашингтон в том, что не все американские обещания были выполнены.

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